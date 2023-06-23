Нижний Тагил занял 27-е место по уровню предлагаемых зарплат среди городов УрФО

В списке из 40 городов УрФО Нижний Тагил занял 27-е место со средней предлагаемой зарплатой 62 004 рубля, сообщает пресс-служба портала по поиску работы hh.ru. Всего в топ-40 вошли 13 городов Свердловской области.

Уровень зарплат Нижнего Тагила обогнал зарплаты в Первоуральске (28-е место со средней зарплатой 61 849 рублей), Краснотурьинске (30-е место с зарплатой 60 964 рубля), Каменске-Уральском (31-е место с зарплатой 60 896 рублей), Новоуральске (33-е место с зарплатой 59 824 рубля) , Асбесте (35-е место с зарплатой 59 376 рублей), Арамиле (36-е место с зарплатой 56 839 рублей) и Полевском (38-е место с зарплатой 54 060 рублей в месяц).

Самые высокие зарплаты в Свердловской области — в Екатеринбурге. Столица области заняла 13-е место в списке со средней предлагаемой заработной платой 75 716 рублей. На 18-м месте расположился Серов с зарплатой 69 919 рублей, на 22-м — Ревда с 64 972 рублями. 25-ю и 26-ю строчки заняли Верхняя Пышма и Берёзовский с зарплатами 62 340 и 62 181 рубль в месяц.

Первое место занял Новый Уренгой со средней зарплатой 117 447 рублей. Кыштым занял последнее, 40-е место, со средней зарплатой 52 440 рублей в месяц.