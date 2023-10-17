Нижний Тагил занял 1-е место в антирейтинге моногородов Свердловской области по открытым вакансиям

В Нижнем Тагиле за январь — сентябрь текущего года было открыто больше вакансий, чем в других моногородах Свердловской области. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе портала по поиску работы hh.ru, добавив, что количество вакансий в 17 монопрофильных городах за два года выросло на 60%.

«За январь — сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тысячи вакансий, за тот же период 2022 года — 30,9 тысячи, 2021 года — 28,4 тысячи. Большая часть предложений о работе приходится на Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Наиболее существенный прирост количества вакансий наблюдается в Красноуральске (сразу +142% за два года), Карпинске (+99%) и Краснотурьинске (+80%)», — рассказали АН «Между строк» в hh.ru.

Портал отмечает, что чаще всего вакансии в моногородах региона открывают компании из отраслей «Розничная торговля» (17,5% предложений о работе), «Металлургия, металлообработка» (10,5%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (7,4%), «Финансовый сектор» (5,6%), «Добывающая отрасль» (5,6%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (4,8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (2,6%) и «Тяжёлое машиностроение» (4,0%).

Самыми востребованными специалистами в моногородах Свердловской области на сегодняшний день являются продавцы-консультанты и кассиры (на них приходится 10,3% от всех актуальных вакансий в перечисленных выше населённых пунктах), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%), разнорабочие (3,5%), слесари и сантехники (2,8%), машинисты (2,5%), повара и пекари (2,2%), а также сварщики (2,1%).

45% вакансий в моногородах подходят для соискателей без опыта работы, в 44% достаточно опыта от года до трёх лет, и лишь 11% предложений о работе рассчитаны на людей со стажем от трёх лет и выше.