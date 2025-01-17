Нижний Тагил всколыхнула серия сообщений о минировании здания администрации, школы и торгового центра

Накануне, 16 января, здание администрации Дзержинского района было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка, а люди эвакуированы. Как выяснилось позже, причиной эвакуации стал анонимный звонок с сообщением о заложенной бомбе.

Одна из подписчиц сообщества «Инцидент Нижний Тагил» рассказала, что на месте находились пожарные, спасатели, скорая помощь и полиция. Она выразила надежду, что это были лишь учения. Другие очевидцы сообщили, что сотрудники уже более часа не могли вернуться в здание, так как его продолжали проверять с использованием специально обученных собак.

Примерно в то же время, около 13:00, аналогичная ситуация произошла в торговом центре «ЦУМ» на улице Октябрьской Революции. Кроме того, ранее поступали сообщения о возможном минировании школы № 5 на улице Попова на Тагилстрое.

Официальные комментарии со стороны правоохранительных органов пока не поступали.