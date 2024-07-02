Нижний Тагил в этом году получил более 60 миллионов рублей на замену лифтов

Нижний Тагил в 2024 году получил более 60 млн рублей на модернизацию лифтового хозяйства. Эти средства пойдут на замену 41 лифта, отработавшего назначенный срок эксплуатации в 25 лет в 19 многоквартирных домах, сообщили в мэрии.

«Постараемся использовать возможность финансирования в рамках дополнительного отбора, объявленного областным МинЖКХ. Нижний Тагил подал заявку на замену 61 лифта в 20 многоквартирных домах», — сообщил начальник управления жилищного и городского хозяйства администрации города Павел Ивушкин.

Обновление оборудования проводится на условиях софинансирования из областного, местного бюджетов и средств собственников помещений. 17 лифтов будут заменены в рамках программы «Формирование современной городской среды», 4 заменит Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в домах, где жители аккумулируют средства на счёте регионального оператора. Подрядные организации уже приступили к работам по модернизации лифтового хозяйства в рамках обеих программ.

Ещё 20 лифтов приведут в соответствие с требованиями технического регламента до конца года. На их ремонт Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области муниципалитету предоставлена дополнительная субсидия. Договор заключён на условиях рассрочки платежа. Этот механизм финансирования предусмотрен для многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на специальных счетах. Для введения нового лифта в эксплуатацию собственники оплачивают 30% от стоимости договора, региональные власти предоставляют субсидию за счёт бюджетных средств в размере 30%. Оставшиеся 40% оплачиваются равными долями ежемесячно в течение пяти лет за счёт уплачиваемых взносов на капитальный ремонт. Подобная практика применяется в Свердловской области впервые.

За последние три года в муниципалитете заменено 397 лифтов. Всего в Нижнем Тагиле эксплуатируется 1456 лифтов в многоквартирном жилом фонде, из которых по состоянию на 1 января 2024 года отработали нормативный срок эксплуатации 119.