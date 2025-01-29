Нижний Тагил упал в рейтинге эффективности городских властей

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало очередной рейтинг эффективности управления в городских округах России за 2024 год. По словам авторов, он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.

Уточняется, что рейтинг не привязан к личности главы города, поскольку во многих муниципалитетах сохраняется «двуглавая» модель местного самоуправления. Эксперты оценивали эффективность городских властей по двум направлениям: политико-управленческий блок и социально-экономический.

По итогам прошлого года Нижний Тагил опустился на две позиции и занял 40-е место среди 98 российских городов. И если в политико-управленческом блоке Нижний Тагил поднялся с 29-го на 26-е место, то в социально-экономическом потерял сразу три позиции (с 47-го на 50-е место).

В тройке лидеров — Тюмень, Казань и Грозный. Аутсайдеры — Биробиджан, Махачкала, Улан-Удэ. Екатеринбург поднялся с 49-го на 46-е место.