Нижний Тагил сохранил за собой звание самого грязного свердловского города

Нижний Тагил сохранил за собой первое место в списке свердловских городов с самым загрязнённым атмосферным воздухом. Об сегодня, 23 октября, на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник центра по мониторингу окружающей среды Свердловскгидромета Оксана Банникова, пишет ЕАН.

«У нас самым грязным города остаётся, как и был, Нижний Тагил. Но если в начале 2000-х годов у него был уровень загрязнения очень высокий, то сейчас уже в течение многих лет, в том числе и в 2017 году, он остаётся просто высокий. В Тагиле рассеивающая способность атмосферы не такая, как в Екатеринбурге», — пояснила Оксана Банникова.

В топе загрязнённых городов значатся также Первоуральск и Краснотурьинск. Самым чистым из промышленных свердловских муниципалитетов, по словам Банниковой, считается Каменск-Уральский.

Напомним, с 1 ноября крупнейшие предприятия Нижнего Тагила должны начать снижать вредную нагрузку на атмосферу. На ЕВРАЗ НТМК, например, запланированы: техперевооружение доменных печей № 5 и № 6, модернизация цеха улавливания и коксохимического производства и ремонт неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе закроют Западный карьер, законсервируют шахту Магнетитовая, реконструируют участок дробления и усовершенствуют некоторые производственные процессы. Программа по снижению вредной нагрузки на атмосферу рассчитана до конца 2024 года и будет осуществляться в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Его цель — снижение объёма выбросов на 22%, а также уменьшение городов с высоким уровнем загрязнения.

В этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.