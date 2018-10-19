С 1 ноября крупнейшие предприятия Нижнего Тагила начнут снижать вредную нагрузку на атмосферу

С 1 ноября промышленные предприятия Нижнего Тагила начнут реализацию комплекса мер по снижению вредной нагрузки на атмосферу в городе. Программа рассчитана до конца 2024 года и будет осуществляться в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Его цель — снижение объёма выбросов на 22%, а также уменьшение городов с высоким уровнем загрязнения.

Накануне стратегию проекта обсудили на совещании по вопросам экологии, которое провёл замглавы администрации по горхозяйству и строительству Вадим Кулик, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. ЕВРАЗ НТМК сейчас готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе закроют Западный карьер, законсервируют шахту Магнетитовая, реконструируют участок дробления и усовершенствуют некоторые производственные процессы. Все представленные планы требуют доработки, чтобы достигнуть показателей, указанных в правительственной программе.

В этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области.