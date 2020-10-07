Нижний Тагил со средней зарплатой 36 тысяч рублей занял 60-е место среди российских городов по уровню жизни

Нижний Тагил занял 60-е место среди 100 российских городов по средней заработной плате и её отношению к стоимости стандартного потребительского набора. Об этом говорится в исследовании РИА Новости по данным Росстата. Согласно рейтингу, средний ежемесячный доход тагильчанина равняется 35,9 тысячи рублей (63-е место), а соотношение зарплаты и расходов — 1,97. Екатеринбург расположился на 21-й строчке рейтинга. В столице Свердловской области средняя зарплата составляет 48,6 тысячи рублей, при коэффициенте 2,47.

«Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь — июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в т. ч. деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги», — поясняют авторы рейтинга.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырём стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным.

Уточняется, что средние цены по городам взяты из базы Единой межведомственной информационно-статистической системы. А объём потребления определён исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).