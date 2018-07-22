Нижний Тагил простился с народной артисткой России Изой Высоцкой

Сегодня в ритуальном зале «Реквием» прошла гражданская панихида по народной артистке России Изе Высоцкой. Попрощаться с ведущей актрисой Нижнетагильского драматического театра пришло более 150 человек: коллеги, друзья, зрители.

С прощальным словом выступили врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и депутат Заксобрания Вячеслав Погудин. Директор театра Ольга Анисимова зачитала присутствующим письма соболезнования от председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, руководителя Свердловского отделения СТД Михаила Сафронова и министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

Изольда Константиновна родилась 22 января 1937 года в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). Окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Там же двумя годами ранее она познакомилась с тогда ещё студентом Владимиром Высоцким. Пара поженилась в 1960 году, а через два года, после семи лет совместной жизни, рассталась. Высоцкая работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира. Большую часть своей жизни — 47 лет — артистка посвятила Нижнетагильскому драматическому театру. На протяжении 12 лет она преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств.

81-летняя Иза Высоцкая умерла утром 20 июля после продолжительной болезни. По желанию усопшей, её тело будет кремировано, а урну с прахом заберёт в Екатеринбург её сын Глеб.