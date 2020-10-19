Нижний Тагил простился с известным камнерезом Виктором Васильевым

В Нижнем Тагиле из-за болезни скоропостижно скончался знаменитый камнерез Виктор Васильев. Мастеру было 66 лет, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Виктор Васильев родился в Нижнем Тагиле 10 апреля 1954 года. Он получил профессию геолога в Пермском государственном университете. До 90-х годов работал на шахте «Магнетитовая» высокогорского рудника. В начале 90-х Васильев освоил новое для себя искусство и открыл камнерезную мастерскую.

Около 10 лет назад Виктор Васильев создал в родном гоороде предприятие народных художественных промыслов «Тагильский поднос», в котором трудятся известные художники декоративной лаковой росписи. Мастерская дала толчок к оживлению знаменитого промысла в нашем городе.

Мастер трудился во флористическом жанре, создавал из драгоценных камней очень натуралистичные цветы и ягоды. «Букеты» Виктора Михайловича хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Его произведения были преподнесены в дар президентам РФ Борису Ельцину и Владимиру Путину, а также патриарху Всея Руси Алексию II, президенту ЮНЕСКО Федерико Майору.

Виктор Васильев является кавалером ордена А.К. Денисова-Уральского, заслуженным деятелем камнерезного искусства, членом Союза художников России, Международной федерации художников, Международного мемориального Фонда Карла Фаберже, Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

По словам председателя нижнетагильского Союза художников России Анжелики Южаковой, для близких и коллег уход Виктора Васильева стал неожиданностью: