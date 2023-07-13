Нижний Тагил посетила делегация Республики Зимбабве (ВИДЕО)

Во время работы международной выставки «Иннопром-2023» Нижний Тагил посетила делегация Республики Зимбабве в составе пяти человек. Специалисты Центра развития туризма провели для них экскурсию по городу. В первой половине дня гости из провинции Мидлендс побывали на ЕВРАЗ НТМК, а затем отправились на вершину Лисьей горы.

Гостей интересовал опыт работы в горнодобывающей сфере и металлургии компании ЕВРАЗ и объёмы сырьевых запасов региона.

«Самой главной целью было желание начать вести переговоры о соглашении между провинцией Мидлендс и Свердловской областью в сфере промышленности. Мы ожидали увидеть в Нижнем Тагиле крупный завод, большого игрока в промышленности и увиденное оправдало все ожидания. И нас удивило современное производство и объёмы выпускаемой продукции», — рассказал постоянный секретарь по делам развития провинции Мидлендс Абид Маронж.

Сопровождал гостей заместитель мэра Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. В завершении визита им вручили сувениры с изображением города.

«В рамках “Иннопрома” очень много делегаций посещают разные локации по всей Свердловской области. Нижний Тагил, конечно же, не мог быть не в центре этой повестки, потому что выставка промышленная. К нам приехали делегации из Китая, Зимбабве, наши соседние страны СНГ, а также Беларусь. У всех свои цели, так как “Иннопром” это очень большая выставка, которая, кстати, позволяет представить также индустриальный и промышленный туризм», — отметил директор Центра развития туризма города Павел Балин.