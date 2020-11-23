Нижний Тагил попал в топ самых «разговорчивых» городов

В этом году мобильные операторы зафиксировали увеличение количества звонков. По данным МегаФона, рост голосового трафика начался с введением самоизоляции в марте, максимальные же значения приходятся на июнь и июль. В эти месяцы свердловчане разговаривали на 20% больше, чем в начале текущего года. В прошлом году больше всего звонков жители региона совершили в марте и апреле.

Рейтинг самых «разговорчивых» населённых пунктов области выглядит так: лидирует Нижний Тагил, далее идут Первоуральск, Ревда, Берёзовский и Верхняя Пышма.

Столица Урала ожидаемо лидирует по общему объёму разговоров. Тем не менее в среднем на одного екатеринбуржца приходится меньше звонков, чем на жителя других населённых пунктов. Например, житель Ревды или Берёзовского использует в два раза больше минут, чем абонент мегаполиса. Связисты объясняют это тем, что екатеринбуржцы предпочитают использовать мобильный интернет для общения и поиска информации, чаще заказывают еду и такси, а также совершают покупки в онлайн-режиме.

Пресс-служба МегаФона отмечает, что за год жители нашей области увеличили объём передачи данных более чем на 60%.