Нижний Тагил оказался одним из самых бескультурных городов России 

Нижний Тагил занял 75-е место из 78 в рейтинге российских городов по уровню культурного капитала. К такому выводу пришли сотрудники Института исследований культуры факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики. Всего в исследовании принимали участие 78 городов России с населением более 250 тысяч жителей, пишут «Известия».

Индекс складывается из трёх форм культурного капитала. Институциональный — это данные конкурсов на гранты в сфере культуры. Объективированный — это объекты культурного наследия, музеи и галереи, библиотеки, театры и кинотеатры, книжные магазины. То, что можно потрогать руками, куда можно прийти и провести время, воспользоваться комплексом предлагаемых услуг. В воплощённый культурный капитал входят фестивали и другие мероприятия в сфере культуры, студии дизайна, курсы иностранных языков и повышения квалификации. То есть вся нематериальная среда, которая делает в нашем представлении тот или иной город культурно богатым.

Лидерами рейтинга оказались Петрозаводск, Белгород и Томск. Санкт-Петербург и Москва заняли 13-е и 28-е места соответственно. Отметим, что Екатеринбург разместился на 9-й строчке, оказавшись самым культурным мегаполисом России. Создатели рейтинга отмечают, что все показатели индекса, кроме коэффициентов, рассчитывались на душу населения, поэтому такие культурные «гиганты» с обывательской точки зрения, как Москва и Санкт-Петербург, не стали лидерами.

«В исследовании мы сделали акцент на том, насколько доступны культурные блага и насколько они находятся в обращении каждого жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — объяснил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.