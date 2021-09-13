Нижний Тагил может стать площадкой фестиваля уличного искусства «Стенограффия»

Фестиваль стрит-арта «Стенограффия» в 2022 году может пройти в Нижнем Тагиле. О таком подарке к 300-летию города рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во время пресс-тура, сообщает «Областная газета».

«Мы ведём переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города», — завила Учайкина.

STENOGRAFFIA — международный фестиваль уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге в июле с 2010 года. В нём принимают участие известные художники со всего мира. За 12 лет на стенах Екатеринбурга появилось около 500 произведений. Одним из участников проекта был известный российский райтер Покрас Лампас.

В Нижнем Тагиле уличное искусство не очень развито. В основном художники выполняют коммерческие заказы или делают работы на «заброшках». С примерами самых знаменитых тагильских граффити можно познакомиться в нашем большом тексте.

Ранее стало известно, что в честь 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году город примет крупнейший театральный форум — Фестиваль театров малых городов России.