В поисках граффити для оригинальных селфи: в майские праздники отправляемся на необычную прогулку по Нижнему Тагилу

Эти майские праздники у многих тагильчан будут длинными. При этом границы со многими странами всё ещё закрыты, а проводить весь уик-энд на даче скучно. Культурный обозреватель «Афиши МС» Екатерина Баранова отправилась в увлекательный квест по родному городу в поисках граффити, который сможет повторить каждый. Если вы всё ещё думаете, что в Нижнем Тагиле со стрит-артом всё плохо, этот текст для вас. Записывайте адреса — и вперёд делать крутые селфи для соцсетей!

Начинаем нашу прогулку с парка имени Бондина. Со стороны улицы Горошникова, на парковке напротив администрации Ленинского района, вы точно не пропустите забор с разноцветными собаками. В 2017 году рисунки наносили на стену обычные тагильчане в рамках арт-субботника электронного дискаунтера «Ситилинк». Эскизы ярких зверей подготовил художник Гарри Зух. В выходные, когда на парковке нет машин, здесь можно сделать интересные снимки. Попробуйте!

Гуляем дальше. За Домом художника на Уральской, 4/1 спряталась шикарная работа: чёрно-белое изображение пожилой женщины, слона, афроамериканца и обезьяны (именно в таком порядке). Поговаривают, что автором работы является известный тагильский скульптор Александр Иванов, мастерская которого как раз расположилась на первом этаже Дома художника.

С улицы Уральской идём в сторону проспекта Ленина и направляемся в Комсомольский сквер. Там со стороны улицы Карла Маркса можно найти трансформаторную будку, расписанную несколько лет назад художниками арт-группировки ЖКП. В солнечный день на фоне синего неба возле чёрно-белой будки можно сделать классные фото.

Следующая остановка находится совсем рядом. Нам нужно найти дом № 9 на Карла Маркса. Здесь находится, пожалуй, самый красивый в Нижнем Тагиле гараж. Зимой 2020 года изображение Девы Марии на ворота частного гаража нанёс молодой, но уже очень известный в городе и за его пределами райтер Илья Вьюгов.

После высокохудожественного гаража можно отправиться на поиски других работ Ильи Вьюгова. Например, серый дом № 28 на улице Фрунзе в настоящий арт-объект превратил тоже Илья. Сделать селфи с этой работой — задача непростая, но ведь можно просто сфотографировать яркую девятиэтажку и поделиться фото в соцсетях с друзьями.

Ещё две интересные работы Вьюгова: фасад дома на Горошникова и роспись в фойе Нового Молодёжного театра на Вагонке. Будет время, рекомендуем съездить посмотреть.

Ну а если вместе с нами вы продолжите гулять по центру города, то во дворе дома № 38 на улице Пархоменко, что неподалёку от Городского дворца молодёжи, можно сфотографироваться на фоне классной яркой трансформаторной будки. Её летом 2019 года расписали ученики школы № 45 и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Рисунок с разноцветными домиками и деревьями на фото смотрится очень приятно.

От яркой будки с детскими рисунками проходим всего 200 метров и любуемся видами солнечной Грузии на трансформаторной будке возле ТЦ «Квадрат». Пейзаж создан по заказу ресторана «Хачапури».

Следующая остановка: старый музей-завод напротив Лисьей горы. Рядом с заводом стоит кирпичный водонапорный бак 1907 года постройки с яркой надписью «Супер» на стене.

Делаем селфи здесь и двигаемся дальше, к офисному центру на Челюскинцев, 2. Здесь вы найдёте несколько бетонных заборов, расписанных местными райтерами.

На территории самого завода тоже спряталось много граффити. Но полюбоваться ими и самим музеем лучше легально — заказав экскурсию в музее-заповеднике. Правда, в майские праздники экскурсии сюда водить не будут по соображениям техники безопасности. Но как только установится хорошая погода, добро пожаловать!

Вы ещё не устали? Тогда едем на Лебяжку, к дому № 37 на Ермака. Этот район — вотчина художников арт-группировки ЖКП. А 37-й дом примечателен тем, что в его арке можно увидеть скопление разных работ художников, созданных за последнее время.

Полюбовались современным искусством и отправляемся к финальной точке, которая находится на Гальянке. Возле дома № 79 на Уральском проспекте вы найдёте цветную трансформаторную будку. Символы на неё наносил художник Денис Благо в 2019 году в рамках проекта Нижнетагильского музея изобразительных искусств.