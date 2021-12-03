Нижний Тагил может остаться без обновлённой Привокзальной площади к 300-летнему юбилею

В 2022 году Нижний Тагил может остаться без реконструкции Привокзальной площади и стелы «Город трудовой доблести». Как рассказал АН «Между строк» замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, работы по реконструкции Привокзальной площади могут растянуться на три года. В проекте бюджета Нижнего Тагила на 2022 год не предусмотрено достаточное количество средств, чтобы реконструкция площади была окончена к юбилею города. Проектная документация уже составлена, госэкспертиза пройдена, но пока власти области выделили муниципалитету около 76 млн рублей на реконструкцию территории, которых не хватит на то, чтобы осуществить работы за год.

«На будущий год в бюджете города предусмотрено около 76 млн рублей, хотя мы запрашивали всю сумму проекта. Этот вопрос рассматривали на согласительных комиссиях ЗакСО, но в силу напряжённости областного бюджета нам предложили реализовать проект за три года», — рассказал АН «Между строк» Алексей Бурдилов.

Преобразиться территория вокзала должна была в 2021 году. Но работы перенесли из-за большого количества ремонтов дорог, в том числе из-за перекрытия моста на улице Циолковского. Тогда реконструкцию площади и возведение стелы «Город трудовой доблести» решили провести в 2022 году и приурочить к 300-летнему юбилею города.

«Контракт на проведение работ будем разыгрывать общий, так как разделять его на три года невозможно. Сейчас мы будем просить в области, чтобы было принято другое решение и проект был финансово обеспечен на один год. Но будет принято такое решение или нет, мы будем знать чуть позже», — отметил чиновник.

Перекрывать центральную транспортную магистраль, связывающую железнодорожный вокзал, автовокзал и все районы города, на три года власти города не хотят. Чиновники надеются, что денежные средства на реконструкцию удастся получить из резервных фондов области в начале будущего года.

Главный финансовый документ города примут уже в конце декабря, и денежные средства на 2022 год будут распределены.