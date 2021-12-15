Нижний Тагил исключили из списка городов с высоким уровнем загрязнения

Нижний Тагил исключили из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на совещании Владимира Путина с членами кабмина.
Во время доклада о ходе реализации мер по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха Абрамченко рассказала, что выбросы в Нижнем Тагиле удалось снизить на 4%.
«Мы довели до соответствующих регионов на выполнение мероприятий по снижению выбросов 9 млрд рублей. В результате закуплено 468 единиц экологического общественного транспорта, профинансировано создание газораспределительных сетей с подводом до границ 1840 частных домовладений», — сообщила Абрамченко.
Кроме того, наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счёт глубокой модернизации ЕВРАЗа показатели снижения выбросов составили более 25%. В Челябинске существенный вклад (более 20% снижения выбросов) дала рекультивация городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. Меньше чем на один процент снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске.
- В Нижнем Тагиле за 2020 год уровень загрязнения воздуха изменился с повышенного до высокого. Мониторинг проводился в нескольких городах Свердловской области, но только в Нижнем Тагиле ситуация ухудшилась.
- Нижний Тагил в начале 2021 года вошёл в тройку городов с самым опасным для здоровья человека воздухом.
- Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года провести внеплановые выездные проверки в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», в том числе в Нижнем Тагиле.