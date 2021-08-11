Минприроды: В Нижнем Тагиле качество воздуха в 2020 году ухудшилось

В Нижнем Тагиле за 2020 год уровень загрязнения воздуха изменился с повышенного до высокого. Об этом говорится в ежегодном докладе Минприроды Свердловской области «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2020 году». Мониторинг проводился в нескольких городах Свердловской области, но только в Нижнем Тагиле ситуация ухудшилась.

В центре Нижнего Тагила станция контроля фиксировала превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода и аммиака. Максимальное превышение разовой концентрации было зафиксировано по сероводороду в октябре: она достигла 6,1 ПДКмр.

Уровни аэрогенного риска для здоровья тагильчан превышают допустимые значения во всех городских зонах. Из-за загрязнения воздуха у жителей Нижнего Тагила есть риск дополнительной смертности, а также проявления неблагоприятных эффектов при остром и хроническом воздействии диоксида азота на органы дыхания и систему крови.

Согласно документу Минприроды, в Свердловской области в целом экологическая ситуация улучшилась: выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ в воздух составили 783 тысячи тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году.

Основной вклад в суммарный объём выбросов загрязняющих веществ вносили предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха (33,9%), металлургическому производству (22,6%), добыче металлургических руд (16,5%). За год выбросы веществ в воздух от автотранспорта составили 140 тысяч тонн.

Отметим, что в 2020 году предприятиями Свердловской области на снижение выбросов затрачено 1 млрд 246 млн рублей, что позволило сократить количество выбросов на 84,8 тысячи тонн.