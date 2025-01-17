Нижний Тагил и Екатеринбург получат почти 160 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем 

Нижний Тагил и Екатеринбург в этом году получат 158,1 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на условиях софинансирования — из федерального бюджета 98,1 млн рублей, из областного — 60 млн рублей. Соответствующее решение принял сегодня губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня утвердили распределение субсидий для развития транспорта и дорожного хозяйства. Так, средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и капремонт дорог местного значения, внедрение интеллектуальных транспортных систем», — отметил Евгений Куйвашев.

Интеллектуальные транспортные системы помогают оптимизировать городской трафик, повысить безопасность дорожного движения, увеличить сохранность дорожного полотна.

Всего же глава региона направил муниципалитетам Свердловской области 610 млн рублей на ремонты и строительство дорог. Постановление о распределении субсидий в рамках региональной госпрограммы развития транспортного комплекса утвердил областной кабинет министров.

Деньги также получат Новоуральск, Сухой Лог, Берёзовский, Артёмовский, Пелым и Дегтярск.