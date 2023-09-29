Нижний Тагил — город тысячи светофоров (ВИДЕООПРОС)

Сегодня в Нижнем Тагиле эксплуатируются 236 светофорных объектов, каждый из них, как правило, состоит из нескольких светофоров в зависимости от загруженности перекрёстка. Значительная их часть установлена в рамках формирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Понятно, что установка светофоров призвана упорядочить дорожное движение, но порой можно услышать от горожан, что в Нижнем Тагиле светофоров слишком много и это затрудняет перемещение по городу.

При этом уровень аварийности не снижается, а только растёт, о чём ещё в августе 2023 года доложил врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергей Бернгардт. Всего с начала 2023 года в городе зарегистрировано 163 ДТП, в которых 208 человек получили травмы. Журналисты АН «Между строк» поинтересовались у тагильчан, что они думают о ситуации со светофорами в нашем городе.

Для справки: в Якутске при населении 361 тысяча человек насчитывается 145 светофорных объектов (СО). В Сургуте 407 тысяч человек и 170 СО. Во Владимире, где проживает 347 тысяч человек, всего 76 СО. В Нижнем Новгороде 507 СО при населении 1 млн 237 тысяч человек. В Самаре живут 1 млн 163 тысячи человек и установлено 350 СО. Получается, что Нижний Тагил лидирует среди этих городов по количеству светофоров на душу населения.