Нижнетагильский завод металлоконструкций получил российский инженерный «Оскар» — главный приз премии 100+ Awards

Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК) победил в номинации «Лучшая инновационная разработка: технологии» на третьей премии 100+ Awards, которую называют российским инженерным «Оскаром».

Престижную награду НТЗМК получил за разработку трубобетонной опорно-стержневой системы каркаса высотных зданий. Благодаря такой системе можно снизить вес здания, сократить на треть трудоёмкость возведения вертикальных конструкций и уменьшить срок строительства в два раза.

Сейчас такую технологию внедряет «УГМК-Застройщик» при строительстве 23-этажного офисного центра «Екатеринбург-Сити». Площадь нового делового пространства будет более 47 тысяч квадратных метров. Небоскрёб станет первым в России стометровым зданием, построенным с использованием трубобетона.

«Сочетания различных материалов в наших конструктивных решениях позволяют снизить материалоёмкость скелетов небоскрёбов в два раза, что уменьшает влияние на природу и сохраняет её для будущих поколений. Это актуальная тенденция в промышленности», — отметил советник управляющего НТЗМК Вячеслав Парфёнов.

Премия 100+ Awards проходит в рамках строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Нижнетагильский завод металлических конструкций (НТЗМК) существует с 1942 года. Предприятие выпускает 25 тысяч тонн продукции в год и обеспечивает все федеральные округа России и страны СНГ. Тагильские металлоконструкции использовали при строительстве аэропорта Пулково и Лахта Центра в Санкт-Петербурге, бизнес-парка «Сколково» в Москве, центрального олимпийского стадиона в Сочи, торговых центров «Пассаж» и «Гринвич» в Екатеринбурге.

Сейчас НТЗМК проводит модернизацию производства, чтобы выпускать втрое больше изделий с огнеупорной защитой. Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.