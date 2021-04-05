Нижнетагильский музей-заповедник озвучил тему конкурса «Мастер года» в 2021 году

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает мастеров Нижнего Тагила принять участие в XXII городском конкурсе Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». В этом году он проводится для художников, занимающихся обработкой металла.

Как сообщили в музее-заповеднике, приём работ пройдёт с 25 июня по 23 июля. Работы нужно приносить в здание музея на проспекте Ленина, 1, каб. 103 или в Музей природы на Ленина, 1а (верхние провиантские склады). С 5 августа по 14 ноября музей проведёт выставку произведений участников. На её закрытии будет названо имя победителя, который будет удостоен звания «Мастер года».

Участниками конкурса могут стать жители Нижнего Тагила, имеющие специальное художественное образование, студенты высших и средних учебных заведений, обучающиеся по художественным специальностям, и народные умельцы-любители. На конкурс принимается не более пяти произведений, выполненных в течение последних пяти лет. Все подробности оформления и предоставления работ можно узнать в положении конкурса.