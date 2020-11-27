Мастером года по декоративно-прикладному искусству в Нижнем Тагиле стала Наталья Прудникова

В минувший четверг в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» подвели итоги выставки-конкурса имени Худояровых на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» в номинации «Роспись по металлу». По мнению членов жюри, обладателем гран-при стала мастер лаковой росписи по металлу Наталья Прудникова.

Лучших мастеров Нижнего Тагила выбирали опытные искусствоведы, художники по металлу, представители народно-художественного промысла, а также специалисты отдела развития туризма и туристкой инфраструктуры Екатеринбурга.

Члены жюри отметили высокий уровень мастерства Натальи Прудниковой. Кроме этого, эксперты выделили Елену Отмахову в номинации «Растительные мотивы» и Сергея Веселкова в номинации «Трафаретная роспись». Работы Жанны Овчинниковой были признаны лучшими за сохранение традиций. А Надежда Петухова стала победителем в номинации «Новаторство в сюжетной росписи».

Также на конкурсе наградили лучших молодых мастеров. В этом году высоко отметили работы студенток Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Татьяны Симановой и Анастасии Родины.