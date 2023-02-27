Нижнетагильский музей, расположенный внутри памятника 

Музей боевой славы металлургов на Тагилстрое располагается внутри памятника. Таких больше нет в Свердловской области. Мемориальный комплекс был построен в 1970 году. За эти годы его экспозиции посетили более миллиона человек. Гостями были министры, космонавты, известные поэты и артисты, делегации из многих городов и стран. И тысячи тагильских школьников, которые знали о войне лишь по книгам и кинолентам.

В грозные 1941–1945 годы около трех тысяч металлургов ушли туда, где гремела война, бушевала смерть… Многие из них не вернулись. Им не довелось больше увидеть небо родного города, своих близких, родных. Вместо них, живых, в дом пришли «похоронки». Краткие «похоронки»… Погибли, пропали без вести или умерли от ран и болезней 694 тагильских металлурга: работники НТМЗ и завода им. В. В. Куйбышева — 332 человека, горняки — 174 человека, огнеупорщики — 107 человек, коксохимики — 81 человек. На памятнике тагильским металлургам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, увековечена 371 фамилия.

Экскурсии, выставки, мероприятия для молодёжи, металлургов, ветеранов войны и труда — вот чем живёт музей сегодня. Внуки погибших воинов приводят сюда своих детей, чтобы рассказать о подвиге дедов.

Сейчас в Музее боевой славы металлургов действуют 11 экскурсионных программ, рассчитанных на разные возрастные аудитории:

Экскурсия «Вехи Великой Победы»: хронология Великой Отечественной войны, история крупнейших битв: за Москву, Сталинград, Ленинград и других.

Экскурсия «Тагильские металлурги — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»: фронтовые истории работников Ново-Тагильского металлургического завода, Высокогорского рудника, коксохимического и огнеупорного заводов, а также Нижнетагильского завода им. В. В. Куйбышева. Металлурги — Герои Советского Союза.

Экскурсия «На трудовом фронте как на войне»: рассказ о металлургах — тружениках тыла, о вкладе Нижнего Тагила и его предприятий в Победу во Второй мировой войне.

Экскурсия «Солдатские будни»: вы побываете в настоящем блиндаже и сфотографируетесь в нём, узнаете всё о его устройстве, услышите музыку старого военного вальса с патефонной пластинки военных лет.

Экскурсия «Наш Уральский добровольческий»: история создания и участия в Великой Отечественной войне уникального подразделения — Уральского добровольческого танкового корпуса — с показом участия в нём тагильских металлургов и подлинных экспонатов, принадлежавших уральским танкистам.

Экскурсия по фотовыставке «Помним и гордимся»: фотографии из личных архивов металлургов-фронтовиков, фотолетопись участия ветеранов Великой Отечественной войны в патриотическом движении в послевоенные годы.

Экскурсия «Тагильские металлурги — участники боевых действий XX–XXI вв.»: этапы проведения военных конфликтов на территории Афганистана и Чеченской Республики, «горячие точки» планеты, рассказ о наших современниках — ветеранах локальных войн.

Экскурсия «Прерванный полёт»: истории молодых тагильских металлургов, чьи жизни безжалостно перечеркнули «необъявленные войны» современности, у стелы с их именами, увековеченными в Музее боевой славы.

Экскурсия «Стена памяти»: мы пройдём по мемориальной площади, где на стенах памятника металлургам, погибшим в Великой Отечественной войне, увековечено 367 имен; затем познакомимся с экспозицией музея, где представлены фотографии, награды, личные вещи героев-металлургов, отдавших свои жизни за Победу.

Обзорная экскурсия «Народный музей» по Музею боевой славы металлургов: вы увидите его экспозиции и выставки, узнаете историю его становления и наград, услышите рассказ об инициаторах создания музея, познакомитесь с самыми интересными экспонатами, историями их появления в музее.

Обзорная экскурсия «История создания мемориального комплекса металлургов»: подробный рассказ об основных объектах мемориального комплекса, архитектурных и скульптурных формах, участниках и этапах строительства комплекса. Часть экскурсии проходит на улице.

Кроме того, на площади мемориального комплекса металлургов вы сможете увидеть: 30-метровую стелу с барельефом ордена Отечественной войны, 76-мм противотанковые орудия, Вечный огонь, зажжённый в 1970 году от огня Плавки Дружбы, посвящённой 25-летию Великой Победы.

О том, как попасть в Музей боевой славы металлургов и какую экскурсионную программу лучше всего выбрать, вы можете узнать у специалистов музея по телефонам: 8 (3435) 49-64-48, 8 (3435) 49-14-50.