Нижнетагильский музей искусств отметит Всемирный день моря

26 сентября с 14:00 до 17:00 Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает тагильчан на «Праздник моря». Посетителей ждут мастер-классы, беседы и квесты, посвящённые теме водной стихии в искусстве. Мероприятие пройдёт во Всемирный день моря.

В 14:00 начнётся беседа «Море в искусстве», гостям расскажут, почему тема моря считается одной из самых популярных в искусстве и как художникам удаётся изобразить буйство стихии, волны и морские переливы. А в 16:00 состоятся лекции, посвящённые образу моря в мировой литературе и современном кинематографе.

Также для посетителей подготовили «морские» мастер-классы. Всех желающих музейные сотрудники научат рисовать морской пейзаж пастелью, покажут, как из пенопласта создать парусный корабль, и познакомят с необычной техникой графического искусства — монотипией.

Праздник пройдёт 26 сентября с 14:00 в выставочном зале, где представлена экспозиция к 200-летию открытия Антарктиды «Тайны ледяного материка». Записаться заранее можно по телефону 8 (3435) 25-26-47 или в личных сообщениях в группе музея.