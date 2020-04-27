Нижнетагильский епископ похвалил прихожан, несмотря на коронавирус пришедших в храмы на Пасху

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений в опубликованном телеканалом «Тагил-ТВ» обращении похвалил тех, кто пришёл в храмы на Пасху, несмотря на то, что власти и даже патриарх Кирилл призывали верующих остаться в этот день дома из-за пандемии коронавируса.

«Хотелось бы также поблагодарить тех, кто пришёл в храм, поскольку они у нас не закрывались, службы совершались. Было очень радостно видеть вас и в пасхальную ночь, и в те периоды, когда мы вас приглашали, приглашаем, когда храмы не наполнены людьми, в течение всех дней, между службами», — сказал он.

В том же обращении епископ Евгений попросил не ходить на кладбище в родительский день 28 апреля, на который выпадает Радоница.

«Не надо расстраивать своих покойников такими рисками», — добавил он.

Вместо посещения кладбищ архиерей призвал всех посетить церкви в то время, «когда людей будет немного».

«Стоит в этот день прийти в храм на службу, между службами. Помолиться, помянуть, передать записочку. Таким образом почтить их по церковной традиции. Поминовение усопшего в храме, на службе является первичным. А посещение могилок — веление вашего сердца», — пояснил епископ Евгений.

Напомним, 13 апреля главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил проведение массовых религиозных обрядов и церемоний из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тем не менее на ночных и утренних литургиях в екатеринбургские храмы пришли от 70 до 90 человек.

Козловских также постановил закрыть все кладбища региона для посещения, чтобы люди массово не заразились коронавирусной инфекцией. Контролировать соблюдение запрета будет полиция.

Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 73 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано ещё 9 человек, в общей сложности врачи вылечили 97 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».