Нижнетагильская прокуратура выступила против смягчения приговора бутлегеру, виновному в смерти восьми человек

Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подала апелляцию на постановление Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила о замене наказания в виде лишения свободы жителю Оренбургской области Ильдару Суюншалинову на принудительные работы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, супруги Суюншалиновы сбывали в Оренбургской области спиртосодержащую продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. В сентябре 2022 года Ильдар Суюншалинов был признан виновным и приговорён к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекший по неосторожности гибель двух и более лиц).

В сентябре этого года меру наказания бутлегеру заменили на принудительные работы. Нижнетагильская прокуратура выразила несогласие с заменой лишения свободы на более мягкое наказание.

«По мнению прокуратуры, Ильдар Суюншалинов нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишении свободы. Замена наказания на принудительные работы противоречит целям и задачам уголовного законодательства, нарушает принцип справедливости», — заявили в ведомстве.