Нижнему Тагилу выделят 165,2 млн рублей на создание  «Единого многофункционального музейного центра»

На продолжение реализации проекта по созданию «Единого многофункционального музейного центра» на базе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Нижнему Тагилу будет выделено 165,2 млн рублей. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на межведомственном совещании с участием представителей регионального Минфина, Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области и мэра города Владислава Пинаева.

«Размер трансферта определён исходя из перечня запланированных мероприятий. Предстоит актуализировать научно-проектную и сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ в комплексе зданий на улице Ленина, 1 (литеры А, Б, В, А’). Также пройти Главгосэкспертизу России и проверку достоверности сметной стоимости», — сказал Владислав Пинаев.

По его словам, помимо подготовки документов, необходимо разработать проект, провести все противоаварийные работы по сохранению флигеля, установить строительные леса, приобрести и смонтировать фасадную сетку на здание заводоуправления.

«Этап регламентации согласования проекта крайне ответственный и важный. Он даст понимание того, какая сумма необходима для капитального ремонта и реставрации всего комплекса зданий на Ленина, 1, к которому планируем приступить в 2025 году», — отметила директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Многофункциональный музейный центр будет включать в себя библиотеку с книжной коллекцией Демидовых, единый информационный центр, музей горнозаводской истории, экспозицию советского периода, музей керамики, музей древней истории и музей гостеприимства Нижнего Тагила, научно-исследовательский центр для изучения коллекции и архивов не только для профессионалов и краеведов, но и для всех, кто интересуется историей Нижнего Тагила. Появится в музейном центре удобное пространство с лаундж-зонами, в которых можно будет перекусить, послушать концерт или лекцию, посмотреть фильм.

Ранее эксперты подтвердили максимальную цену проекта по созданию «Единого многофункционального музейного центра» на сумму 1 млрд 436 млн 334 тысячи рублей.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев на оргкомитете по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила поддержал масштабный проект по созданию в городе современного музейного комплекса.