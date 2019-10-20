Нижнему Тагилу выделят 12 млн рублей на внеплановую реконструкцию двора на ВМЗ уже в этом году

Областные власти выделят Нижнему Тагилу порядка 12 млн рублей на реконструкцию ещё одного двора на ВМЗ в 2019 году. Об этом сегодня, 20 октября, сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он отметил, что Нижний Тагил лучше всех в регионе реализует программу «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы».

Николай Смирнов приехал в Нижний Тагил на открытие нового двора домов № 9, 11, 13 и 21 по улице Нижняя Черепанова. Сложность этой территории в особенностях рельефа, долгое время местным жителям приходилось подниматься в гору без лестниц и тротуаров. Сейчас, как отметил Смирнов, этот квартал — пример того, как должны работать подрядчики, управляющие компании и в целом муниципалитеты.

«Я не верил, когда сюда приехал. За четыре месяца произошли огромные изменения. Это не один двор, это пять полноценных дворов со спортивными площадками, с объектами для активного отдыха», — сказал Николай Смирнов.

Всего на реконструкцию двора было выделено порядка 40 млн рублей. У жителей появились детские и воркаут-площадки, футбольное и баскетбольное поле. Но самое главное — лестничные марши, тротуар и парковочные места. По словам тагильчан, зимой здесь было невозможно пройти без падений.

«Стало наконец-то много места для детей. Раньше было две горки и качель, и то сломанная, с ребёнком не выйти погулять. Сейчас огромное для этого пространство. Также мне очень нравятся тротуары, лестницы. Я беременная здесь два раза падала, поэтому всегда приходилось обходить этот огромный двор, чтобы, например, в магазин сходить», — рассказывает местная жительница Екатерина Кокорина.

«Мы делаем акцент в первую очередь на том, чтобы восстановить внутридворовые проезды. Помимо парковочных мест, здесь сделано 16 лестничных маршей. Сейчас подали заявку в допотбор, чтобы сделать ещё одну территорию более ухоженной и чистой», — отметил глава города Владислав Пинаев.

В свою очередь министр Смирнов добавил, что область готова выделить порядка 12 млн рублей на работы в дополнительном дворе. Ранее, напомним, речь шла о планах выделить 100 млн рублей.