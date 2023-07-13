Нижнем Тагиле на площадке для ТКО обнаружили ёмкости с дымящейся жидкостью и разбитые ртутные лампы

В Нижнем Тагиле, в частном секторе, на пересечении улиц Круговой и Авангардной на площадке для ТКО обнаружили опасные отходы — ёмкости с дымящейся жидкостью и разбитые ртутные лампы, сообщили в компании «Рифей».

«При отгрузке бункера для крупногабаритных отходов водитель заметил задымление. Внутри оказалась разбитая стеклянная ёмкость с дымящейся жидкостью. Аналогичные ёмкости, а также разбитые ртутные лампы были обнаружены рядом на земле. Во время проведения осмотра брызги жидких отходов прожгли одежду и обувь водителя», — отмечают в «Рифее».

Региональный оператор напоминает, что отходы, представляющие угрозу для человека и природы, нельзя размещать на общедоступных контейнерных площадках. Легковоспламеняющиеся жидкости и люминесцентные лампы — это отходы первого класса опасности. Правила обращения с такими отходами чётко регламентируются законом. Предприятия обязаны вести строгий учёт опасных веществ и иметь документы, подтверждающие их передачу сертифицированным организациям для переработки и утилизации. Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами влечёт уголовную ответственность.

«Размещение опасных отходов на контейнерных площадках в жилых кварталах недопустимо. Такое безответственное отношение к утилизации ртутьсодержащих изделий и легковоспламеняющихся жидкостей, в первую очередь — это риски отравлений ядовитыми испарениями и опасность возгораний для жителей близлежащих домов», — отмечает исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Об обнаружении опасных отходов компания сообщила в городскую диспетчерскую службу.