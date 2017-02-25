Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Актёр Николай Караченцов был доставлен в больницу после ДТП в Щёлковском районе Подмосковья, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил РИА Новости, что актёр попал в ДТП.

«Авария произошла в районе Лосиного Острова, там у родителей находится дача. Николай Петрович был госпитализирован в одну из ближайших подмосковных больниц. Пока никаких других деталей нет, трудно что-то сказать», – сказал он «Интерфаксу».

Позднее он уточнил, что актёра переводят в одну из столичных больниц.

По словам дежурного офицера ГУМВД по Москве, ДТП произошло около 19:30 на пересечении улиц Пушкина и Теннисной в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая «Газель».

Сообщается, что актёр получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Вместе с ним в машине находились его родственница и медсестра.

Авария с участием Караченцова произошла через 12 лет после ДТП, в результате которого актёр получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и почти месяц провёл в коме.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости