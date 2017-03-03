Нигерийские пираты освободили похищенных моряков из России

Похищенные ранее в Нигерии российские моряки с судна BBC Caribbean освобождены. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая сообщает РИА Новости. Речь идёт о семерых гражданах России, в том числе троих севастопольцах, а также гражданине Украины, взятых в заложники в феврале 2017 года.

«Моряки уже находятся во франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально», — отметил правозащитник Павел Буцай.

Напомним, о похищении моряков BBC Caribbean стало известно 8 февраля. Как рассказал Буцай, компания-владелец судна Briese Schiffahrts провела переговоры с пиратами и договорилась об освобождении экипажа. Буцай добавил, что «удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается».

Уточняется, что на самом судне после атаки пиратов остались старший механик, второй помощник и кадет. Им удалось сбежать от пиратов и увести корабль в Лас-Пальмас, позднее они вернулись в Россию.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Assotiated Press