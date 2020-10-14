«Ничего фатального не происходит». На УВЗ прокомментировали отсутствие заказов на поставку вагонов на 2021 год

На «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех») прокомментировали информацию о том, что предприятие осталось без заказов на вагоны на 2021 год из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в России. Ранее журналисты РБК сообщили, что предприятию не удалось заключить контракты ни с одним из своих крупнейших заказчиков, в том числе с СУЭК, Федеральной грузовой компанией и Первой грузовой компанией. Об отсутствии у УВЗ контрактов с госкомпаниями на поставку им вагонов свидетельствуют и данные с сайта госзакупок.

«Рынок вагоностроения, действительно, столкнулся с определёнными трудностями в связи с пандемией и текущей экономической ситуацией, – сообщили АН “Между строк” в пресс-службе госкорпорации “Ростех”. – Вместе с тем, не надо сгущать краски, ничего фатального не происходит, ситуация контролируемая. УВЗ работает, производит и поставляет продукцию, идут переговоры с заказчиками. С государством обсуждаются шаги, необходимые для её поддержки и развития вагоностроения в этот сложный период. “Ростех”, безусловно, активно участвует в этой работе и делает всё, чтобы отрасль была обеспечена заказами на перспективу».

По словам источника РБК, потенциальных покупателей вагонов беспокоит инициатива РЖД об отмене тарифных льгот для порожнего пробега и инновационных полувагонов. Сами «Российские железные дороги» в 2020 году заключили самые крупные контракты с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», они действуют до 2025 года.

Отметим, в 2020 году, согласно порталу госзакупок, «Уралвагонзавод» заключил 32 контракта на 649 млн рублей (против 77 контрактов на 1,4 млрд рублей в 2019 году). Почти все контракты заключены с исправительными колониями № 12 и № 13 в Свердловской области — на поставки металлических изделий (стоек, обшивки, планок и прочего), крупнейший — с исправительной колонией № 12 на поставку изделий из металла на 579,5 млн руб. Все 32 контракта заканчиваются в 2020 году.