Ни один тагильчанин не смог пробиться в финал главного кадрового конкурса страны «Лидеры России»

Тагильчане не прошли в завершающий этап конкурса управленцев «Лидеры России», полуфинал которого проходил для жителей УрФО с 18 по 20 января в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге. В оценочных мероприятиях участвовали только два представителя Нижнего Тагила — 37-летний Алексей Драчёв из Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» (работает в сфере добычи полезных ископаемых) и 30-летний Алексей Мартынов из ОАО «ЕЖК» (работает в отрасли пищевой промышленности). При этом Драчёв уже более десяти лет живёт в Москве, а Мартынов в декабре прошлого года переехал в Екатеринбург из-за смены места работы. Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда также пытался попасть в команду руководителей нового поколения, которые определят будущее России, но не смог сдать компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования на общую эрудицию. В президентском проекте тагильчане участвовали впервые.

«Я работаю в компании [ЕЖК] совсем недавно, — говорит Алексей Мартынов. — Занимаюсь развитием производства, внедрением практик бережливого производства, получением дополнительного эффекта от бизнес-процесса. В конкурсе начал участвовать ещё до того, как устроился на новую работу, чтобы сравнить себя с другими лидерами и понять, какие западающие зоны развития есть у меня, и в дальнейшем развивать их. Карьерный рост — это не самоцель. Я думаю, каждый, кто пошёл на конкурс “Лидеры России”, так или иначе готов посодействовать развитию в том числе государственной власти. Но для меня работать в органах власти или какой-то коммерческой организации не принципиально, зависит от того, чем заниматься. Если это полезная деятельность, то я готов рассматривать любые варианты. В муниципальных процессах пока мы видим достаточно большой гэп (пробел. — Прим. ред.), есть куда развиваться, и это всё будет влиять на качество жизни населения. Область у нас одна, если возникнет необходимость вернуться и приносить городу пользу, я буду только рад. То, что делалось, менялось в городе в последнее время, мне на самом деле очень импонирует, нравится это движение, но я вижу, что ещё очень многое можно поменять. Я достаточно трудолюбив и настойчив, верю, что на самом деле ничего невозможного нет, вопрос в прилагаемых усилиях».

Алексей Драчёв, несмотря на то, что уже давно живёт в Москве, считает, что бывших тагильчан не бывает. Свою трудовую деятельность начинал именно в Нижнем Тагиле, работал и на металлургическом комбинате, и на ВГОКе. По словам участника конкурса «Лидеры России», он был уверен в том, что попадёт в финал.

«Решил поучаствовать в конкурсе, чтобы испытать свои возможности, знания и навыки и достойно представить компанию, в которой работаю, — отмечает Алексей Драчёв. — По образованию я экономист, сейчас занимаюсь формированием экономически эффективных производственных программ. Предприятие, где я работаю, занимается добычей урана. Цель участия в конкурсе — не только показать себя, но и взять что-то новое у других, полезное для себя, своей компании и страны.

Самым сложным, наверное, был так называемый нулевой день полуочного полуфинала, когда нужно было подтвердить свои знания и навыки. Если сдаёшь тест дистанционно, можно пользоваться какими-то подсказками, никто же не знает, кто у тебя стоит за спиной. А здесь, когда ничем пользоваться невозможно, уже другой результат. И из 50 вопросов на общие знания в тесте 49 были абсолютно новыми. Спрашивали, например, какое место заняла Россия в 2017 году в такой-то отрасли. Во время оценочных мероприятий попал в отличную команду. Не было никаких конфликтов, каждый мог выступить аналитиком и генератором идей и взять на себя ответственность за тот результат, который будет. Комфортно абсолютно было работать.

Последние 10 лет, даже немножко больше, я живу в Москве, но в душе остался тагильчанином. Проект, который я сейчас веду, тоже связан с Нижним Тагилом, в этом году ему исполнится уже 20 лет. Это сайт по истории города. Душой я здесь, я женился в Тагиле (дочке в этом году будет 10 лет), родители мои в Тагиле, брат и племянники тоже. До сих пор занимаюсь изучением и поддержкой истории родного города, не только через интернет. Это также благотворительность через помощь в издании книг об истории Нижнего Тагила».

От Свердловской области для участия в полуфинале после ретеста были утверждены, по данным пресс-офиса «Лидеров России», 79 человек. При этом многие, по их же признанию, решились на участие в конкурсе после негласного распоряжения регионального правительства. Из 79 свердловчан в финал престижного конкурса вышли лишь 11 управленцев. Среди них замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Игорь Дубровин, Игнат Петухов из АО «Особая экономическая зона "Алабуга"» и Екатерина Мехренцева, которая работает на заводе «АСД-электрик».

«Для меня участие в этом конкурсе — огромная возможность реализовать, проверить себя и вновь поверить в свои силы. Я очень хотела поучаствовать в прошлом году, но не сложились обстоятельства. Я рада, что это происходит сейчас, просто потому, что на первой фабуле познакомилась с прекрасной командой, в восторге от людей, с которыми работала. Я почерпнула от них разносторонность взглядов и надеюсь, что с большей частью из них встречусь в финале. Сама я менеджер проектов, не по лидерской специальности сейчас работаю. Проекты касаются электроснабжения, занимаюсь комплексными поставками кабельно-проводниковой, светотехнической продукции», — говорит 37-летняя Екатерина Мехренцева.

Отметим, обязательным заданием для доступа к финалу конкурса «Лидеры России» будет реализация социального проекта в рамках задания «Сердце лидера». Организаторы считают, что это позволит сделать отбор лучших участников более качественным, а также реализовать в стране сразу несколько добрых дел с привлечением волонтёров. Проект Екатерины Мехренцевой рассчитан на работу с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Финал «Лидеров России» пройдёт в марте. УрФО будут представлять 29 конкурсантов: 11 от Свердловской области, 10 от Тюменской, 4 от Ханты-Мансийского АО, 3 от Ямало-Ненецкого АО, ещё один участник от Челябинской области.

Конкурс «Лидеры России» организован на базе РАНХиГС по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Он является наглядным социальным лифтом для перспективных россиян из разных регионов страны. Первый сезон конкурса стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, двое из них стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, выступая на открытии полуфинала конкурса в этом году, отметил, что все присутствующие в зале уже победители и будут востребованы в городах, регионах, где необходимо решать задачи по улучшению качества жизни жителей.