Андрей Ленда и ещё двое тагильчан провалили ретесты на общую эрудицию и вылетели из полуфинала конкурса «Лидеры России»

Андрей Ленда, руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила, не смог сдать компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования на общую эрудицию на конкурсе управленцев «Лидеры России» по УрФО. Он и ещё двое тагильчан не попали в окончательный список полуфиналистов престижного конкурса. Ленда участвовал в президентском проекте впервые. Главной его целью было не победить, но получить некое саморазвитие, а также идеи и возможности для реализации городских проектов, говорит чиновник.

«У меня были две цели участия в конкурсе, — рассказал АН "Между строк" Ленда. — Попробовать свои силы и возможности и, используя возможности конкурса, попытаться реализовать те направления, о которых мы сегодня говорим, по развитию вторых городов. Это так называемые агломерации, когда центром является, условно говоря, второй город, а близлежащие города за счёт транспортной составляющей становятся более доступными. Это и создание студенческого кластера здесь. Владислав Юрьевич ставит задачу сделать так, чтобы научный, промышленный потенциал был здесь. Тем более у нас есть возможности для масштабных действий в виде наших градообразующих предприятий».

К оценочным мероприятиям допустили только двух жителей города: Алексея Драчева из Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» (по специальности экономист-менеджер, работает в сфере добычи полезных ископаемых) и Алексея Мартынова из ОАО «ЕЖК» (по специальности инженер-электрик, работает в отрасли пищевой промышленности). Всего от Свердловской области для участия в полуфинале были утверждены, по данным пресс-офиса «Лидеров России», 79 человек.

Региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов по Уральскому федеральному округу проходит с 18 по 21 января в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге. Сегодня, 19 января, состоялась торжественная церемония открытия полуфинала, в котором приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» и руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Цуканов отметил, что все прошедшие в полуфинал уже победители и будут востребованы в городах, регионах, где необходимо решать задачи по улучшению качества жизни жителей. Он также выразил надежду, что конкурсанты умеют брать на себя ответственность за свои поступки.

«Социальные лифты работают. Будьте лучше, страна вас заметит», — отметил Цуканов.

Орлов пожелал лидерам решения самых амбициозных задач.

В полуфинале проходят оценочные мероприятия, мастер-классы по решению различных кейсов. О своих результатах управленцы узнают 21 января.

Конкурс «Лидеры России» организован на базе РАНХиГС по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Он является наглядным социальным лифтом для перспективных россиян из разных регионов страны. Первый сезон конкурса стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, при этом двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.