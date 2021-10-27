​​​​​​​«Ни денег, ни товара». Путешественника из Нижнего Тагила обманули на 32 тысячи рублей при покупке багажника для автодома

37-летний тагильчанин Владислав Смирнов заказал в декабре 2020 года у компании «Proffit» из Санкт-Петербурга багажник для солнечных панелей на свой автодом. Но спустя почти год товар так и не пришёл. Оплаченные 32,5 тысячи рублей за него магазин тоже не вернул.

Владислав Смирнов путешествует по всей России на своём автодоме. Микроавтобус Луидор-223700 (Volkswagen Crafter) он переоборудовал под жилое помещение с кроватью, кухней и другими удобствами. Мужчина планировал установить солнечные батареи на крышу автомобиля для питания холодильника, кондиционера и других электроприборов, но сделать этого не мог без специального крепления-багажника.

Фото предоставлено Владиславом Смирновым Фото предоставлено Владиславом Смирновым

В конце прошлого года мужчина заказал багажник через «Авито» у компании «Proffit», которая занимается производством экспедиционных багажников. Ранее Владислав покупал у них багажник, но на другой автодом и тогда всё обошлось без проблем. По номеру карты автовладелец перевёл продавцу нужную сумму. Ему сказали, что изделие пришлют сразу, как изготовят. При этом срок доставки Владислав с продавцом обсуждал неоднократно через переписку в мессенджере.

Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки Скриншоты предоставлены Владиславом Смирновым / скриншоты переписки

«Они мне говорили, что всё готово к отправке, а потом оказалось, что они ничего не сделали, ибо запросили новые данные по креплениям. Они постоянно говорили, что сейчас отправим, что почти готово, постоянно кормили “завтраками”. В июле понял, что мне уже никогда не привезут этот багажник», — рассказал Владислав Смирнов.



Скриншот предоставлен Владиславом Смирновым / чек операции



Путешественник попросил компанию вернуть деньги, но фирма снова начала оттягивать с переводом денег. Тогда тагильчанин отправил претензию в электронном виде на официальную почту компании.

«Сначала они мне ответили, что отправят деньги в течение 10 дней. Но их так и не отправили. После этого я прислал им ещё одну претензию со всеми ссылками на законы и пригрозил судом. Они опять попросили 10 дней, но деньги так и не вернули», — возмущается автовладелец.

Сейчас мужчина планирует обращаться в полицию и суд. Он надеется, что ему вернут потраченные деньги и выплатят компенсацию. Говорит, что раньше этим вопросом он не занимался из-за сильной нагрузки на работе и постоянных путешествий.

«Когда человек переводит деньги на карточку кому-то, и этот перевод либо ошибочный, либо он что-то оплачивает, а обязательства не исполняются, человек может в кратчайшие сроки отозвать этот перевод, — пояснил АН «Между строк» руководитель консультационного центра Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров. — В данном случае очень сложно будет доказать, почему мужчина отправил на карточку деньги и ничего обратно не требовал 10 месяцев, а сейчас решил потребовать. Единственное, ситуацию может спасти, если ему приходило сообщение с какого-то официального ресурса о просьбе перевести деньги по указанному номеру карты. Нужно смотреть все документы, изучать, куда, когда и что он отправлял. И, если есть необходимость, нужно обращаться в суд. Наш центр готов провести бесплатную консультацию Владиславу».

Тренер-преподаватель «Юпитера» Владислав Смирнов обрёл известность после того, как в 2016 году, находясь на одном из диких пляжей Краснодарского края, спас тонущую женщину с ребёнком. Их унесло на матрасе в открытое море. В 2017 году местный супермен помог пожилой паре, попавшей в ДТП. Их автомобиль на глазах у Смирнова улетел в кювет.

Владислав Смирнов стал первым обладателем специального нагрудного знака «Тагильский характер», который вручил ему бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Также тренер был награждён медалью «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.