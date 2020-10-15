The New York Times: Навального могли отравить дважды

Оппозиционера Алексея Навального могли дважды отравить веществом из группы «Новичок», со ссылкой на анонимного высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии сообщает The New York Times .

«Немецкие эксперты, изучившие доказательства, говорят, что "Новичок" был порошком, растворённым в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту [Томска] перед своим рейсом [в Москву]», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, в этом случае остается неясным, как следы яда оказались на бутылке воды, которую сотрудники ФБК вывезли из номера политика.

«Можно предположить, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или что, возможно, его отравили дважды», — заключает The New York Times.

Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте. Лайнер экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали, он впал в кому. В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ. В клинику Charite Навального доставили 22 августа. Он был выписан из стационара 23 сентября. Сейчас политик проходит реабилитацию в Германии.

Немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».