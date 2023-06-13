Невероятно огромный мебельный!

Процесс покупки мебели — серьёзный, волнительный и даже порой затруднительный, затратный по времени. Но теперь выбор мебели стал легче и проще!

Покупка новой квартиры, рождение детей, переезд в квартиру большей площади — всё это, как правило, приводит к покупке новой мебели или обновлению интерьера. Ведь для того, чтобы найти действительно то, что подойдёт под индивидуальный облик каждой квартиры, нужно объехать немало магазинов. На выбор уходят дни, а то и недели. И как было бы удобно, если бы в одном месте был представлен огромный выбор различных моделей мебели от классики до лофта!

Теперь мебельмаркет «33 комода» стал ещё больше, а выбор — шире! В два раза увеличилась выставочная площадь магазина, следовательно, представленной на экспозиции мебели стало также вдвое больше. Здесь каждый сможет найти для себя то, что придётся по душе: гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, кухни готовые и по индивидуальному проекту, а также мебель для ванной комнаты. Просто невероятный выбор мебели для дома в одном месте! Сейчас не нужно ездить по городу, посещать множество различных магазинов. Достаточно просто приехать по адресу Нижний Тагил, Кулибина, 64, а уехать уже с покупкой-обновкой для своего дома!

Мебельмаркет «33 комода» известен, пожалуй, чуть ли не каждому жителю нашего города. Магазины работают с 2010 года. Необходимую помощь и консультацию оказывают грамотные продавцы-консультанты, регулярно проходящие специализированное обучение. А дополнительные сервисные услуги, доставка и сборка мебели, помогают получить от покупки только положительные эмоции. При покупке кухни по индивидуальному проекту также возможно воспользоваться услугами по бесплатному замеру и подготовке проекта, где сразу на компьютере можно будет увидеть кухню своей мечты. Качественная мебель с гарантией от производителя в различных стилевых и цветовых решениях — это именно то, чего хочется, когда понимаешь, что пора покупать мебель.

Но мало просто купить мебель. Её ещё необходимо укомплектовать бытовой техникой и другими вспомогательными аксессуарами. Так, свою будущую кухню здесь же, в «33 комода», можно будет дополнить стильной мойкой (в наличии каменные, стальные), смесителем, сифоном, фильтром для воды. В ассортименте есть даже бытовая техника, встраиваемая и отдельно стоящая, различных брендов: посудомоечные машины, варочные панели, в том числе индукционные, духовые шкафы, микроволновые печи, вытяжки, холодильники, стиральные машины, мелкая бытовая техника (чайники, блендеры, вентиляторы, увлажнители воздуха).

Отдельного внимания заслуживает зона ванной комнаты, где на экспозиции представлена не только мебель для этого помещения, но также можно будет выбрать ванну и душевую кабину, смесители и душевые стойки, раковины и сантехнические комплекты.

Но и это ещё не всё! Интерьер не будет выглядеть стилистически завершённым без таких предметов интерьера, как светильники (потолочные, настенные, люстры, бра) и домашний текстиль (пледы, покрывала, подушки, одеяла, постельное бельё), выбор которых также вырос вместе с магазином в два раза. А сделать интерьер индивидуальным и неповторимым, действительно уютным помогут электрокамины, которые станут центром притяжения всей семьи и гостей дома.

Несмотря на то, что магазин и выбор стали значительно больше, на выставке не всегда удаётся показать всё разнообразие ассортимента. В полной мере ознакомиться со всеми моделями мебели и не только можно на сайте www.33komoda.ru. Совершить покупку не выходя из дома — новый тренд современности. А смело воплотить все свои интерьерные мечты без оглядки на финансы помогут кредит и рассрочка с разнообразными программами от банков-партнёров.

Теперь выбор мебели в Нижнем Тагиле стал невероятно огромным, максимально удобным и комфортным. Ведь «33 комода» делает всё, чтобы нам было уютно вместе.

Нижний Тагил, Кулибина, 64.

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