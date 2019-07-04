«Неси ещё патроны, Петенька»: Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Роскомнадзор в своём Twitter-аккаунте пошутил про сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. В ведомстве обратили внимание на распространяющиеся в сети комментарии пользователей, которые предположили, что сбои связаны с действиями РКН.

«Ну что мы можем сказать на это? Неси ещё патроны, Петька!» — говорится в сообщении Роскомнадзора.

-- По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 4 июля 2019 г.

Сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook и мессенджера WhatsApp продолжается уже около суток. Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки в России практически устранены, за исключением Instagram. Максимальное количество жалоб от пользователей Instagram и Facebook было зарегистрировано 3 июля с 17:00 до 18:00 по московскому времени, проблемы в WhatsApp начались раньше, примерно с 16:00 часов.

У 86% пользователей Facebook не загружались картинки, у 8% — новостная лента, 4% испытывали трудности со входом. 91% пользователей Instagram не могли загрузить новостную ленту, 5% не смогли открыть сайт с компьютера, ещё у 2% не получалось зайти. В WhatsApp у 73% пользователей не загружались аудиосообщения, четверть подписчиков жаловалась на плохое соединение и 1% не мог зайти в приложение.

В данный момент число неполадок значительно снизилось, но полностью сбой не ликвидирован. С проблемами по-прежнему сталкиваются в США, странах Латинской Америки и Европы.

В пресс-службе Facebook заявили, что работают над устранением неполадок.