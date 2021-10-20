Общество

Неравнодушные тагильчане спасли краснокнижную сову, на которую напала стая ворон

20.10.2021 13:22
Неравнодушные тагильчане спасли краснокнижную сову, на которую напала стая ворон

Неравнодушная тагильчанка Надежда Демеева спасла краснокнижную сову, на которую напала стая ворон. Инцидент произошёл вчера, 19 октября, на Гальянке. Сейчас птица проходит лечение в реабилитационном центре «Солнечная птица».  

Возвращаясь домой вместе с детьми, Надежда увидела, как несколько ворон напали на серую неясыть. Краснокнижная птица, спасаясь от стаи, врезалась в окно жилого дома № 34 на Уральском проспекте. От сильного удара сова упала на землю. 

«Вороны пытались добить птицу, но подоспели мы. Они не подлетали близко, но и не улетали. Кружили рядом. Сначала я думала не трогать птицу — отойдёт к ночи и сама улетит. Но стоило нам отойти, как вороны накинулись на неё», — рассказала Надежда Демеева.

После женщина поехала с совой к руководителю реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой. Оказалось, что у птицы черепно-мозговая травма и ей срочно требуется медпомощь.

«Мы помчались — повезли совушку в ветеринарную клинику, где и оставили под чутким наблюдением врача. Потом сову забрала Юлия. Сейчас птица в порядке. Лечится. Когда восстановится, будет выпущена в лес», — рассказала АН «Между строк» Надежда.

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