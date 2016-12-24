«Непонятно, в чём мы виноваты». Лыжница из Нижнего Тагила прокомментировала своё отстранение из-за допинг-скандала

Лыжница Евгения Шаповалова прокомментировала своё отстранение от состязаний Международной спортивной федерации FIS. Ранее организация сообщила о временном исключении шести российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Непонятно, в чём мы виноваты. И я, и остальные отстранённые ребята из сборной. Вы ведь знаете, как проходит допинг-контроль: всегда при этом присутствует контролёр. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки — это уже не к нам», — цитирует Евгению Шаповалову «Р-Спорт».

Помимо Шаповалой, в чёрный список FIS вошли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Алексей Петухов и Юлия Иванова, сообщает «Чемпионат». Вторая часть доклада WADA подготовлена независимым экспертом Ричардом Маклареном. В частности, расследование касается механических повреждений пробирок для допинг-проб российских спортсменов. Позже стало известно, что УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту.

Евгения Шаповалова – воспитанница спортивного клуба Нижнего Тагила «Спутник». Сейчас 30-летняя спортсменка представляет Ханты-Мансийский автономный округ. С 2008 года она входит в сборную России. Является бронзовым призеёом чемпионата России 2007 и 2008 года в спринте, а также победителем этапа Кубка мира 2006/07 в Чанчуне в спринте на 1,2 км классическим стилем. Уроженка Нижнего Тагила участвовала на Олимпиадах 2010 и 2014 годов в Ванкувере и Сочи.

Агентство новостей «Между строк»