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23 Дек 2016 10:07 | Метки: Новости, спорт

УрФО лишился этапа Кубка мира по биатлону и конькобежному спорту из-за допинг-скандала

Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения девятого этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области. Такое решение руководство Союза приняло после выхода финальной версии доклада руководителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Накануне в Мюнхене состоялось внеочередное заседание Международного союза биатлонистов (IBU), на котором функционеры обсуждали возможные санкции в отношении России и СБР. Как сообщает ТАСС, на исполкоме было принято решение начать расследование в отношении деятельности СБР и 29 российских биатлонистов, с чьими допинг-пробами, по информации Макларена, проводились махинации в период с 2011 по 2015 год. Дела ещё двух спортсменов проходят по линии Международного олимпийского комитета (МОК), что свидетельствует об их выступлении на зимних Играх 2014 года в Сочи.

«СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернётся в Россию», – сообщается на официальном сайте СБР.

Также вчера стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у Челябинска право на организацию финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был состояться с 10 по 12 марта 2017 года.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК)  призвал международные спортивные федерации к полному прекращению сотрудничества с Россией в сфере проведения соревнований. Соответствующее заявление МОК выпустил за несколько дней до обнародования руководством WADA второй части своего доклада.

Агентство новостей «Между строк»

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