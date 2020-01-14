«Непонятно, какие им ещё нужны доказательства». Депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил напоить руководство Росводресурсов тагильской водой

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин предложил напоить специалистов Росводресурсов водой, набранной из кранов в домах Нижнего Тагила. Об этой мере воздействия парламентарий написал на своих страницах в разных социальных сетях, в том числе в Facebook. Он отметил, что сейчас «непонятно, какие ещё доказательства необходимы федеральным чиновникам», чтобы как можно быстрее получить финансирование на реабилитацию «умирающего» Черноисточинского пруда. Такие выводы Балыбердин сделал после очередного совещания с участием руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова и министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова. Черноисточинский водоём, напомним, сегодня является источником питьевой воды для жителей Вагонки, Гальянки и пригорода.

«Обсуждали ряд вопросов, касающихся реабилитации Черноисточинского пруда, — уточнил в соцсетях депутат Госдумы. — Это возможность выделения средств уже в 2020 году, корректировка сметы расходов, устранение очередных замечаний к проекту, целесообразность реализации проекта. Если по замечаниям удалось достигнуть определённого консенсуса, то вот по поводу экологической эффективности проекта вопрос стоит ещё очень остро. Может, чтобы “растрясти” Росводресурсы, надо набрать из крана нашей тагильской воды и привезти на пробу руководству ведомства?»

Ранее стало известно, что федеральные власти могут выделить на реабилитацию Черноисточинского пруда в 2020 году лишь 9,3 млн рублей. Свердловское Минприроды доработало заявку на финансирование экологической реабилитации Черноисточинского пруда, но слишком поздно. Теперь получить нужную сумму на оздоровление водоёма в 2020 году будет сложно. Кроме того, в Федеральном агентстве водных ресурсов до сих пор высказывают сомнения по поводу того положительного экологического эффекта, который планируется получить от реализации мероприятий по реабилитации пруда.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются синезелёные водоросли, которые выделяют токсины. Из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака в пруду гибнет рыба. Для спасения водоёма планируется применить механический тип очистки, а именно выемку иловых отложений. Этот процесс займёт 4 года и завершится только к 2024 году. Местные экологические активисты считают, что использование только механической очистки пруд не спасёт.