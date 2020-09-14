Немецкие врачи отключили Навального от аппарата ИВЛ, он может самостоятельно передвигаться

Берлинская клиника Charite, где оппозиционер Алексей Навальный проходит лечение после отравления, выступила с официальным заявлением об улучшении здоровья политика. Его полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, также он начал проявлять двигательную активность.

«Он всё активнее двигается и уже может временно покинуть койку», — говорится на официальном сайте клиники (цитата по Znak.com).

В сообщении медучреждения уточняется, что информация о состоянии пациента публикуется с разрешения самого Навального и его супруги Юлии.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Москва это опровергает. Наличие яда из группы «Новичок» в организме Навального также подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.