Лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие яда из группы «Новичок» в организме Навального

Правительство Германии заявило, что наличие яда из группы «Новичок» в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции, сообщается на сайте федерального правительства Германии.

Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в лаборатории стран для проведения независимого расследования. Помимо этого, образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведёт своё исследование.

«Мы снова призываем Россию дать объяснения в связи с инцидентом», — подчеркнули в правительстве Германии.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. 9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. Москва это опровергает.