Неизвестные подожгли дверь штаба Навального в Петербурге

Злоумышленники подожгли дверь предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального на Вознесенском проспекте в Петербурге. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на начальницу штаба Полину Костылеву.

«С 4 утра мне начал звонить участковый по Адмиралтейскому району. Сказал: "Приезжайте, у вас подожжена дверь". К тому моменту, как я приехала, дверь выгорела напрочь. Пожарные выбили у нее нижнее стекло. Из-за этого все внутри залито водой и покрыто сажей», — отметила Костылева.

По словам начальника штаба, из помещения ничего не пропало, оргтехника цела.

«Все застраховано, но предстоит только замена двери. Сейчас приедет собственник помещения, и мы вместе отправимся писать заявление в отделе полиции. Я уверена, что поджог был намеренным. Это провокация с целью запугивания», — заключила Костылева.

Ранее, 17 марта, неизвестные с помощью монтажной пены заблокировали двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Twitter