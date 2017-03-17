Сотрудникам штаба Навального в Томске залили монтажной пеной двери в квартирах

Неизвестные в ночь на пятницу с помощью монтажной пены заблокировали двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске, передаёт «Интерфакс»

«Не могли выйти с утра из квартиры, не понимали в чём дело, пока не пришёл друг из соседнего дома и не сказал, что вся дверь залита монтажной пеной. Такая же ситуация у координатора штаба Алёны Хлестуновой. С приездом, Алексей Анатольевич», – написала в Facebook сотрудница штаба Ксения Фадеева.

«Сегодня ночью кто-то обработал монтажной пеной двери в мою квартиру и квартиру Ксении Фадеевой так, что их невозможно было открыть. Ксению освободили соседи, а я жду спасателей», – сообщила координатор штаба Навального в Томске Алёна Хлестунова.

По её словам, в последнее время она не получала каких-либо угроз. После освобождения Хлестунова сообщила, что неизвестные также повредили автомобили сотрудников штаба.

«Машину, на которой я передвигаюсь в последнее время, облили чёрной краской, а у Фадеевой, помимо этого, ещё и колеса проткнули. Это говорит о том, что за нами следили. Сейчас поедем в штаб, чтобы проверить, всё ли в порядке», – добавила она.

Сегодня в Томске должен открыться избирательный штаб Навального, на котором будет присутствовать сам оппозиционер.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: аккаунт в Facebook Ксении Фадеевой