Нехватка врачей, снижение рождаемости и инвестиций. Опубликован прогноз социально-экономического развития Нижнего Тагила на ближайшие годы

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала прогноз социально-экономического развития Нижнего Тагила на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ размещён на официальном сайте города и подписан мэром Владиславом Пинаевым. Он был разработан для подготовки проекта бюджета на ближайшее время.

В прогнозе отмечается, что сегодня в Тагиле смертность по-прежнему превышает рождаемость. С 2012 по 2018 год количество рождённых детей снизилось с 5161 до 3586 человек. Беременные женщины стали чаще болеть и делать аборты. В этом году прогнозируется уменьшение ещё на 157 младенцев. Смертность при этом снизится лишь на 65 человек (к 2022 году — ещё на 55 человек). Для сравнения: в 2018 году умерло 5265 тагильчан, в основном от болезней системы кровообращения. Из города продолжает уезжать молодёжь. Поэтому тенденция снижения численности постоянного населения Нижнего Тагила в ближайшее время сохраняется. В администрации надеются, что при помощи различных инструментов поддержки к 2022 году удастся добиться роста рождаемости до 3565 младенцев. Несмотря на это, к началу 2022 года население города сократится до 348 139 человек (на 1 января 2019 года оно составляло 354 767). Снизится и число трудоспособных тагильчан.

В документе подчёркивается неудовлетворённость жителей города качеством оказания медицинской помощи: дефицитом узких специалистов и терапевтов с педиатрами, невозможностью пройти нужные обследования в кратчайшие сроки. Напомним, этим летом в Нижнем Тагиле разразился скандал с массовыми увольнениями хирургов. Для привлечения новых врачебных кадров планируется увеличить объём целевого обучения, ввести дополнительные меры социальной поддержки для студентов. Разработаны также программы по переобучению среднего медицинского персонала (медсестёр, акушерок) за короткий временной срок на фельдшера.

Предполагается, что к концу 2019 года оборот организаций всех видов экономической деятельности в городе увеличится по сравнению с 2018 годом на 4,2% и составит почти 481 млрд рублей. К 2020 году он вырастет до 502,5 млрд рублей, к 2022 году — до 556,7 млрд рублей. Ожидается также небольшое увеличение оборота розничной торговли и общественного питания.

Объём инвестиций в этом году, наоборот, снизится на 3,6% и составит 15,7 млрд рублей. Финансовые вложения связаны со строительством школы № 100 на ГГМ на 1200 мест и двух детских садов, созданием «Музейного квартала», реализацией новых проектов на местных предприятиях — например, техническим перевооружением доменной печи № 6 со строительством современных пылегазоочистных установок на ЕВРАЗ НТМК. При этом в 2020 году объёмы инвестиций сохранятся на уровне 2019 года.

Среднедушевые денежные доходы к концу 2019 года вырастут почти до 24,4 тысячи рублей в месяц за счёт увеличения фонда оплаты труда и социальных выплат.