«Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию»: Кадыров назвал нападение с ножом на полицейского в Чечне «новшеством западных стран, экспортированным в Россию»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал нападение на блокпост между населёнными пунктами Ачхой-Мартан и Бамут, где полицейский получил смертельные ножевые ранения.

Кадыров выразил «глубокое соболезнование» семье, родным и близким «геройски погибшего сотрудника полиции». Глава Чечни уточнил, что такого рода нападений никогда не было в России.

«В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится! Я ещё раз повторяю, что ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной. Если у кого-то в голове ещё играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!», - заявил глава Чечни.

Напомним, накануне неизвестный напал на сотрудников КПП в Чечне, зарезал полицейского, бросил гранату и был застрелен. Как сообщает BBC, это уже второй подобный инцидент за последнее время — 23 июня недалеко от резиденции главы республики Рамазана Кадырова 21-летний житель Грозного напал на силовиков.