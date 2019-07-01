В Чечне подорвали пост полиции, один сотрудник погиб

В Чечне на контрольно-пропускном пункте неизвестный напал с ножом на полицейского, со ссылкой на источник пишет РИА Новости. В результате сотрудник полиции погиб, нападавшего убили.

«Неизвестный подошёл к полицейскому, нанёс ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, нападение произошло на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском районе республики. По данным издания Baza, нападавший обстрелял полицейских, после чего совершил самоподрыв.

В МВД по Северо-Кавказскому Федеральному округу подтвердили ТАСС гибель полицейского.